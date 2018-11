Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, zwei elektronische Türöffner der Eingangstüren der Realschule in der Kiverlinstraße. Ein Teil eines Türöffners wurde in der nahegelegenen "Lauchert" aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu informieren.

Sigmaringen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr aus der Garderobe des Gemeindesaals in der Binger Straße eine dunkelgraue / schwarze Jacke, eine beige/braune Schildmütze sowie einen dunkelbraunen Ledergeldbeutel, der sich in der Jacke befand. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Montag gegen 17.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der L 268. Der 27-Jährige befuhr die Landstraße von Kleinstadelhofen kommend in Richtung Pfullendorf. In einem Kreisverkehr nahm er die Ausfahrt in Richtung Pfullendorf, kam hierbei vermutlich witterungsgedingt ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Landstraße nur einseitig befahrbar.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Bis zur Unkenntlichkeit besprühte ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe im Zeitraum von Freitag, 12.00 Uhr, bis Montag, 16.00 Uhr, ein Verkehrsschild "Geschwindigkeitskontrolle" und verursachte hierbei einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

