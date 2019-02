Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von etwa 11.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am frühen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr auf der B 32. Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr die Bundesstraße von Sigmaringen in Richtung Sigmaringendorf, als sie kurz vor dem Kreisverkehr Zeppelinstraße / Friedrich-List-Straße am rechten Fahrbahnrand anhielt. Dies bemerkte ein nachfolgender 33-jähriger Pkw-Lenker zu spät und prallte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gegen das Fahrzeugheck der 27-Jährigen. Bei dem Aufprall zog sich die junge Frau eine Rückenprellung zu.

Neufra

Abkommen von der Fahrbahn

Schwer verletzt wurde am Donnerstag gegen 17.00 Uhr ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf der B 32 mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Jugendliche war von Neufra in Richtung Gammertingen unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn abkam, einen Straßengraben überfuhr, sich überschlug und gegen eine Böschung prallte. Das total beschädigte Leichtkraftrad wurde von einer Abschleppfirma abtransportiert.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der L 283, als ein 28-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz von Bondorf kommend auf die Landesstraße einfahren wollte. Hierbei übersah er eine von Steinbronnen kommende, vorfahrtsberechtigte 21-jährige Renault-Fahrerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Bad Saulgau

Reifen zerstochen und Auto zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die am Donnerstag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr in der Schützenstraße begangen wurden. Ein unbekannter Täter zerstach an vier Fahrzeugen mit einem scharfen Gegenstand mehrere Reifen, bei einem Pkw wurde zusätzlich die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, entgegen.

