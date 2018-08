Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen ausd dem Landkreis Sigmaringen

Meldungen ausd dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Brand eines Einfamilienhauses

200.000 Euro Sachschaden entstand in der vergangenen Nacht um 02.15 Uhr bei dem Brand eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Langenenslinger Straße. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sigmaringen und Mengen konnten die Flammen gegen 03.30 Uhr unter Kontrolle bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. Benachbarte Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an: Schnurer, EPHK Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-3355 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/