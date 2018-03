Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Sigmaringen

Auffahrunfall

Offensichtlich einen Moment unaufmerksam war am Donnerstagmittag gegen 14.45 Uhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer, als er in der Fürst-Wilhelm-Straße aus der Innenstadt kommend am dortigen Bahnübergang auf einen vor ihm anhaltenden Daihatsu prallte. Es entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Sigmaringen

Nach Parkunfall davongefahren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag, zwischen 07.30 und 12.50 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Krankenhauses einen dort geparkten Skoda. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Gammertingen

Fahrzeugtüre angefahren

Eine 61-jährige Smart-Fahrerin parkte ihren Pkw in der Sigmaringer Straße und öffnete die Fahrertüre ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu schauen. Die Autotüre wurde durch dadurch von einem vorbeifahrenden Linienbuserfasst. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Neufra

Vorfahrt missachtet

Offensichtlich übersehen hat eine 57-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr beim Einbiegen aus der Rathausstraße nach links in die Hohenzollernstraße eine von rechts, auf der bevorrechtigten Straße, fahrende 53-jährige Dacia-Fahrerin und prallte mit dieser zusammen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Bad Saulgau

Vorfahrt nicht erkannt

Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden von etwa 25.000 Euro sind das Ergebnis eins Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr in der Badstraße. Eine vom Chalais-Platz kommende 25-jährige Skoda-Fahrerin erkannte vermutlich beim links Einbiegen in die Badstraße, zu spät einen bevorrechtigten von links kommenden BMW und prallte mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

