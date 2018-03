Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Bingen

Keller stark verraucht

Starke Rauchentwicklung war am Mittwoch gegen 15.00 Uhr aus der Garage eines Wohnhauses in der Straße "Am Lammkeller" deutlich zu sehen, woraufhin durch Zeugen ein Notruf abgesetzt wurde. Durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Bingen und Sigmaringen, die mit insgesamt 29 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde festgestellt, dass die Abzugstüren des Holzofens verschlossen waren, was zu der starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohnerin des Hauses kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Hettingen

Verkehrsunfall

Weil am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der K 8201 zwischen Inneringen und Kettenacker ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer einen Traktor überholte und den entgegenkommenden Audi eines 58-jährigen zu spät erkannte prallten die beiden Fahrzeuge trotz Vollbremsung zusammen. Personen wurden dabei nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Bad Saulgau

Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Schaden von rund 8.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr, als eine 50-jährige BMW-Lenkerin auf der K 8274 von der B 32 kommend in Richtung Heratskirch fuhr und langsam die Einfahrt zum Eschleweg passierte. Als der nachfolgende 58-jährige Mercedes-Fahrer am Fahrzeug der 50-Jährigen vorbeifahren wollte, fuhr diese unvermittelt nach links, wodurch es zum Zusammenprall kam. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Bad Saulgau

Anhänger löst sich

Ein Schaden von rund 10.000 Euro forderte am Mittwoch gegen17.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen dem Kreisverkehr Altshauser Straße und Platzstraße. Der Anhänger eines 58-jährigen Renault-Fahrers machte sich plötzlich aus unbekannter Ursache selbständig und geriet auf die Gegenfahrspur wobei ein entgegenkommender 44-jähriger VW-Fahrer mit dem Anhänger zusammenprallte. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, der nicht mehr fahrbereite VW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

