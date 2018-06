Polizeipräsidium Konstanz / Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Bingen

Alkoholisierte Autofahrerin

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin fiel am Dienstag gegen 15.50 Uhr eine von Hitzkofen in Richtung Bingen fahrende Autofahrerin auf, die unsicher und in Schlangenlinien unterwegs war. Als die Frau vor einem Gebäude anhielt, wurde sie von der nachfahrenden Pkw-Lenkerin angesprochen, die bei ihr Alkoholgeruch bemerkte und deshalb die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Streifenbeamten saß die Autofahrerin im Fußraum ihres Fahrzeuges und wirkte verwirrt. Nachdem ein Atemalkoholtest nach mehreren Versuchen scheiterte, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und behielten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein ein.

Krauchenwies

Hilflose Person

Zu viel Alkohol getrunken hatte eine 20-jährige Frau am Mittwochabend. Vermutlich deshalb fand sie das Haus ihrer Verwandten nicht mehr, bei der sie sich zu Besuch aufhält. Als die junge Frau gegen 01.50 Uhr deswegen in der Hausener Straße Autos anhielt, verständigte Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten die Anschrift ermitteln und die Frau in die Obhut ihrer Verwandten übergeben.

Sigmaringen

Unfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag, zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Laizer Straße 1 begangen hat. Der Unbekannte war beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Toyota Yaris geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Degelmann

