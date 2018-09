Polizeipräsidium Konstanz / Mitteilungen aus dem Landkreis ...

Mitteilungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz -

Mitteilungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Auffahrunfall auf ein Löschfahrzeug der Feuerwehr

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr in der Schussenstraße. Ein Lenker eines Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg hielt an einer roten Lichtzeichenanlage. Ein nachfolgender 62-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck des Löschfahrzeuges. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die mittlere Fahrspur gesperrt werden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Kind

Ein leicht verletztes Kind und Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der St-Martinus-Straße. Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr die St-Martinus-Straße und wollte in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er das elfjährige Kind auf seinem Fahrrad, das entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Bad Waldsee

Verpuffung im Heizölofen

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme eines Heizölofens in einem Gebäude in der Bernhardstraße kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Die alarmierte Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort waren, konnte keinen Gebäudeschaden feststellen. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnung.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz vor 09.00 Uhr auf dem Postplatz. Ein 65-jähriger Mann führte kniend Arbeiten am Torbogen des Pfaffentors aus, als ein 76-jähriger Opel-Fahrer aus Richtung Bindstraße heranfuhr. Der Arbeiter versuchte den Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr jedoch weiter und soll den Rücken des knienden Mannes touchiert haben. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei zur genauen Klärung des Unfallhergangs noch Zeugen und bittet diese, sich unter der Tel. 07522/984-0, zu melden.

Waldburg

Möglicher Betrug

Eine 74-jährige Frau stieß im Internet auf einen 24-h-Notdienst einer Rohrreinigungsfirma und vereinbarte einen Termin. Ein Handwerker, der am Mittwoch vergangener Woche zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, laut Angaben der Frau ordentlich gearbeitet hatte, verlangte im Anschluss die Bezahlung von über 3.000 Euro. Ihr kam dies etwas teuer vor, bezahlte jedoch die Rechnung. Erst nachdem die 74-Jährige einen Artikel über eine betrügerische Rohrreinigungsfirma in der Zeitung las, entschloss sie sich zur Anzeige.

Wangen im Allgäu

Betrug

Ein 47-jähriger Mann verständigte am Mittwoch die über das Internet recherchierte Rohrreinigungsfirma. Gegen 16.15 Uhr erschien ein Handwerker und führte Arbeiten durch. In der vorgelegten Rechnung waren Leistungen aufgeführt, die angeblich der Handwerker nicht getätigt haben soll. Die Bezahlung der Rechnung von über 3.000 Euro erfolgte sofort per EC-Zahlungsterminal vor Ort.

Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer eines Lkw oder Fahrzeugs mit Anhänger am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 10.40 Uhr in der Uhlandstraße begangen hat. Der Unbekannte befuhr die Uhlandstraße in Richtung Gartenstraße, um dort nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegevorgang streifte er mit dem Heck einen am Fahrbahnrand abgestellten VW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, entgegen.

