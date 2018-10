Polizeipräsidium Konstanz / Mitteilungen aus dem Landkreis ...

Mitteilungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Vom Bremspedal gerutscht

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr in der Olgastraße ereignete. Ein 76-jähriger Daimler-Benz-Fahrer wollte rückwärts aus einem Grundstück in die Olgastraße einfahren. Als er einen Bus aus Richtung Hallenbad kommen sah, bremste er ab. Plötzlich rutschte der 76-Jährige jedoch vom Bremspedal und prallte gegen den Bus. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lenker eines silbernen Audi am Montag gegen 11.45 Uhr auf der L 288 begangen hat. Ein 18-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Horgenzell, überholte einen vorausfahrenden Traktor und überfuhr hierzu eine Sperrfläche. In diesem Moment kam ihm der silberne Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und zum Teil ebenfalls auf der Sperrfläche entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit den jeweiligen linken Außenspiegel, bei dem VW ging infolgedessen die Fensterscheibe zu Bruch. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Lenker des Audi weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Samstag zwischen 08.30 Uhr und 17.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Kuppelnaustraße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Lenker eines vermutlich roten Fahrzeuges war gegen einen abgestellten Mini geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, entgegen.

Weingarten

Sachbeschädigung einer Toilette

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 18.00 Uhr, die Behindertentoilette im Untergeschoss des Schlossbaus der Pädagogischen Hochschule. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, entgegen.

Bad Waldsee

Auto zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Sonntag begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines in der Wurzacher Straße abgestellten Fiat. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, entgegen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr auf der K 7940. Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Kreisstraße aus Richtung Ankenreute kommend in Fahrtrichtung Bad Waldsee. Kurz nach einer scharfen Rechtskurve kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und durchbrach hierbei einen Weidezaun. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zudem befanden sich auf der Weide rund 20 Kühe, die durch den beschädigten Weidezaun auf die Fahrbahn hätten laufen können.

Waldburg

Einbruch in Baucontainer

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter am letzten Wochenende in mehrere Baucontainer an der Baustelle Kreisverkehr Kalksteige auf der L 325 verschafft. Aus den Containern wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Bislang ist noch nicht bekannt, ob weitere Maschinen oder Werkzeuge mitgenommen wurden. Der bis jetzt festgestellte Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zeugen, die am Wochenende bei der Baustelle Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

Isny

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Montag zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Post-Parkdeck in der N.-D.-de-Gravenchon-Straße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Lenker eines vermutlich blauen Fahrzeuges war gegen einen abgestellten BMW geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, entgegen.

Kißlegg

Umgekippter Lkw

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in bislang unbekannter Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 09.30 Uhr auf der L 265. Ein 49-jähriger LKW-Lenker befuhr die Landesstraße von Zaisenhofen kommend in Richtung Autobahnanschlussstelle. Auf Höhe der Grastrocknungsanlage kam der 49-Jährige infolge Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn ab und kippte an einer Böschung auf die rechte Fahrzeugseite. Der verletzte Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Argenbühl

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 37-jähriger VW-Fahrer am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 12. Der 37-Jährige befuhr die Bundesstraße in Richtung Isny, als er kurz vor Burg infolge Unachtsamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet dabei auf die Leitplanke, überschlug sich und kam anschließend auf dem dortigen Radweg auf dem Dach zu liegen. Mit dem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW, bei dem Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 17.000 Euro ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 05.45 Uhr auf der Kreuzung L 465 / Hermann- Neuner-Straße. Eine 51-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin befuhr die Hermann-Neuner-Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Zeppelinstraße überqueren. Hierbei übersah sie einen auf der Landesstraße stadteinwärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Mercedes-Benz-Vito-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Bei dem Aufprall wurden die 51-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Vito wurde zunächst auf die Seite geschoben und später vom Fahrer selbst abgeholt.

