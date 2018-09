Polizeipräsidium Konstanz / Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz -

--

Konstanz

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Montag gegen 19.10 Uhr ereignet haben soll. Ein 53-jähriger Roller-Fahrer überholte einen Linienbus und leitete an der auf gelb umgeschaltete Lichtzeichenanlage eine plötzliche Vollbremsung ein, um den hinter ihm fahrenden Bus auszubremsen. Der 53-jährige Busfahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht vermeiden, allerdings kam es lediglich zur Berührung beider Kfz. Ein Sachschaden entstand nicht. Bereits in der Unterführung am Sternenplatz und in der Theodor-Heuss-Straße soll es zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen oder eventuell Verletzte, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 03. bis 17. September in der Schwaketenstraße vier mittels Zahlenschloss gesicherte Baustromkästen und ca. 60 Meter Kabel. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 6.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, entgegen.

Konstanz

Sachbeschädigung an Kfz

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen in der Wollmatinger Straße begangen wurde. Ein unbekannter Täter brach unter anderem den rechten Außenspiegel und den hinteren Scheibenwischer ab. Der angerichtete Gesamtsachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Turnierstraße abgestellten Mercedes Viano. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Einbruch in Gaststätte

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter am Montag zwischen 00.10 Uhr und 07.00 Uhr in eine Gaststätte in der Konradigasse verschafft und die Räume vermutlich nach Bargeld und anderen Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde allerdings nichts entwendet, die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Gasse wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Gestürztes Kind

Mit leichten Verletzungen musste ein 13-jähriger Radfahrer am Montagmorgen kurz nach 09.00 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Mainaustraße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge war stadteinwärts auf dem Radweg entlang der Mainaustraße gefahren und alleinbeteiligt auf Höhe der Fußgänger-/Radfahrampel Höhe Eichhornstraße gestürzt.

Konstanz

Einbruch in Gaststätte

Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter Montagnacht, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr, eine Tür einer Gaststätte in der Fürstenbergstraße aufgehebelt. Im Lokal öffnete der Unbekannte gewaltsam ein Spielautomat sowie ein Geldwechselautomat. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang unbekannt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Arbeitsunfall

Einen schwerverletzten 83-jährigen Mann forderte ein Unfall am Montag gegen 18.15 Uhr im Gewann "Im Tal". Nach eigenen Angaben wollte er mit einer an der Zugmaschine angehängten Feldspritze Spritzmittel auf einer Wiesenfläche ausbringen. Er hielt den Traktor an und beabsichtigte, die Ausleger der Feldspritze auszuklappen. Hierbei bemerkt er, dass der Traktor rollte, weshalb er die Handbremse anziehen wollte. Er ging dazu auf die rechte Seite der Zugmaschine und wurde durch das rechte Rad der Hinterachse überrollt. Die Zugmaschine rollte über die abschüssige Wiese und blieb mehrere hundert Meter weiter stehen. Ein Zeuge, der den rollenden, führerlosen Traktor bemerkte, fand den Verletzten und rief die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Radolfzell

Motorradfahrer stürzt

Einen schwerverletzten Motorradfahrer forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 13.00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Güttingen und Reute. Ein 40-jähriger Zweiradfahrer fuhr auf der Verbindungsstraße in Richtung Reute und kam in einer scharfen Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Rollsplitt am Fahrbahnrand ins Rutschen und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch die Maschine rutschen mehrere Meter über die geteerte Fahrbahn, bevor beide an einer Böschung liegen blieben. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Radolfzell

Motorrad prallt gegen Pkw

Schwere Verletzungen erlitt ein 55-jähriger Motorrad-Fahrer am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr bei einem Unfall auf der L 220. Eine 43-jährige VW-Lenkerin befuhr die Landesstraße in Richtung Radolfzell und setzte wegen des stockenden Verkehrs auf Höhe der Einmündung zum Waldfriedhof zum Wenden an. Der Motorrad-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr und in diesem Moment im Begriff war, die langsam fahrende Kolonne zu überholen, erkannte die Situation zu spät und prallte gegen die Fahrertüre des quer zur Fahrbahn stehenden VW. Der schwerverletzte Zweiradfahrer und die leichtverletzte Autofahrerin wurden jeweils mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert.

Radolfzell

Traktor streift Pkw

Mit einem Schock, aber sonst unverletzt, musste eine 82-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag gegen 13.00 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Bodenseestraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Lenker eines Traktors mit Heuwender war in Richtung Böhringen gefahren und hatte mit dem Gestänge des angehängten Heuwenders, das auf die Gegenfahrspur ragte, den entgegenkommenden Pkw erfasst. Dabei wurden nicht nur der linke Scheinwerfer des Autos, sondern auch die Motorhaube und das vordere Fenster der Fahrerseite beschädigt. Während an dem Heuwender, dessen Gestänge abbrach, lediglich ein geringer Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Fahrzeug der 82-Jährgien auf etwa 2.500 Euro. Aufgrund der zertrümmerten Scheibe musste der Pkw abgeschleppt werden.

Radolfzell

Autotür zerkratzt

Wie am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter die rechte Tür eines in der Haydnstraße abgestellten VW zerkratzt und dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Ob der waagrecht verlaufende Kratzer mutwillig oder beim Vorbeigehen fahrlässig entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0.

Steißlingen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.35 Uhr an der Einmündung Orsinger Straße/Schulstraße. Die 51-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz war von der Schulstraße kommend in die Orsinger Straße eingebogen und hatte hierbei einen von links kommenden 34-jährigen 'VW-Busfahrer übersehen. Durch die Kollision war der VW-Bus nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Singen

Dieseldiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, rund 120 Liter Diesel aus zwei Firmenfahrzeugen, die in der Josef-Schüttler-Straße abgestellt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Täterfestnahme - Besitzer eines Fahrrads gesucht

Ein 16-Jähriger wurde am Montag gegen 22.00 Uhr von einer Zeugin beobachtet, wie er an der Waldeck-Schule ein weißes Mountainbike der Marke Stevens beschädigte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer dieses Fahrrads und bittet diesen, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Hilzingen

Frisierter Roller

Polizeibeamte kontrollierten am Montag gegen 20.30 Uhr einen 15-jährigen Rollerfahrer, der mit rund 50 km/h die Duchtlinger Straße in Richtung Duchtlingen befuhr. Bei der Kontrolle konnte der junge Fahrer lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen und gab letztendlich zu, an dem Roller die Drossel ausgebaut zu haben. Die Mutter des 15-Jährigen wurde informiert. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und erloschener Betriebserlaubnis muss er sich nun verantworten.

Stockach

Vorfahrtsmissachtung

Weil eine 68-jährige Audi-Lenkerin am Montag gegen 17.00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße die Vorfahrt eines 37-jährigen Opel-Fahrers missachtete, kam es an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße /Hindelwanger Straße zu einer Kollision. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Stockach

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Wenden am Montag zwischen 09.00 Uhr und 17.30 Uhr in der Bleichestraße eine Gartenmauer und ein Standrohr eines Straßenschilds. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 600 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An dem Standrohr konnten gelb-grüne Verfärbungen festgestellt werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

A98 / Orsingen-Nenzingen

Verkehrskontrollen

Das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen führte am Dienstagmorgen auf der A 98 zwischen dem Kreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West Verkehrskontrollen durch. Bei einem 33-jährigen ausländischen Lkw-Fahrer wurde festgestellt, dass kein Kontrollgerät eingebaut war und er zudem keinerlei Genehmigung hatte, um Güterverkehr durchzuführen.

Kurz danach wurde ein VW Touran mit ungarischen Händlerkennzeichen kontrolliert. Da das Fahrzeug ins Ausland überführt werden sollte, hatten die Kennzeichen keine Gültigkeit und der Fahrer muss sich wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Deggelmann/Sauter, Tel. 07531/995-1010

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/