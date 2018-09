Polizeipräsidium Konstanz / Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz -

Konstanz

Einbruch in Geschäft

Über den Balkon und die anschließend aufgehebelte Tür ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr in Geschäftsräume in der Wollmatinger Straße in Petershausen eingedrungen und hat verschiedene vorgefundene Pakete geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Wollmatinger Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Falscher Polizeibeamter - Betrugsversuche

Mehrere ältere Personen sind gestern am späten Abend zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr von einem unbekannten Täter angerufen worden, der sich in einem Fall als "Achim Bauer" ausgab und die übliche Geschichte von festgenommen Einbrechern erzählte, bei denen auch Namen und Adressen der Angerufenen aufgefunden worden seien. Sämtliche Anrufe erfolgten entweder mit der im Display erscheinenden Nummer 110 oder mit unterdrückter Nummer. In allen Fällen erkannten die potentiellen Opfer jedoch den Betrugsversuch und fielen nicht auf diese Masche herein.

Radolfzell

Einbruch in Gaststätte

Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam im Zeitraum von Mittwoch, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, die Zugangstüre zum Lager einer Gaststätte in der Karl-Wolf-Straße und verursachte Sachschaden von rund hundert Euro. Über Diebesgut ist noch nichts bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

A 81 / Geisingen

Verkehrsunfall

Ein 34-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der A 81 von Geisingen in Richtung Engen unterwegs und fuhr nach einem Fahrstreifenwechsel aus ungeklärter Ursache auf einen 52-jährigen Motorrad-Fahrer auf. Der Motorradfahrer, der mit rund 90 km/h die rechten Fahrspur befuhr, wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und danach auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Kollision lenkte der Mercedes-Benz-Fahrer nach rechts und kollidiert mit der rechten Schutzplanke. Leicht verletzt wurde der 52-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, das durch den Unfall völlig zerstört wurde, musste abgeschleppt werden. Auch der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein 52-Jähriger VW-Lenker, der hinter den eigentlichen Unfallbeteiligten fuhr, wurde durch Splitterteile der anderen Unfallbeteiligten leicht beschädigt. Während der Einsatzmaßnahmen war die A 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und Engen zeitweise gesperrt.

Singen

Schüler von Mitschülern verletzt

Ein zehnjähriger Schüler soll am Donnerstag gegen 10.40 Uhr in einer Schule von Mitschülern angegriffen und verletzt worden sein. Der Junge erlitt Prellungen und Hämatome und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Laut den Angaben der Mutter des Kindes bei der Polizei seien dem Angriff tagelange Provokationen eines der sechs Mitschüler vorausgegangen. Am Donnerstag sei der Zehnjährige dann erneut von diesem Mitschüler angesprochen worden und kurz darauf von ihm und den fünf weiteren Schülern ins Gesicht und den Bauch geschlagen, sowie gegen die Beine getreten worden sein. Die Polizei Singen ermittelt und wird Gespräche mit den Eltern der betroffenen Kinder führen.

Singen

Exhibitionist

Zu einem Fall von Exhibitionismus kam es am Mittwoch zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr in der Scheffelstraße. Im Bereich einer Türnische stand einer 35-jährigen Frau ein Mann mit heruntergelassenen Hose und entblößtem Glied gegenüber und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: rund 35-45 Jahre alt, 170 cm - 180 cm groß, kräftige/korpulente Statur, Glatze / bzw. extrem kurze Haare, mittel-/osteuropäische Erscheinung, blaue Oberbekleidung mit weißem Schriftzug an der Brust. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731/888-0, Kontakt aufzunehmen.

Engen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter warf im Zeitraum vom 31.08.2018 bis 19.09.2018 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breitestraße mit einem Stein eine Plexiglasscheibe eines Einkaufswagenunterstands ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Engen, 07733/94090, zu informieren.

Engen

Weiterfahrt untersagt

Ein ausländischer Sattelzug und dessen 59-jähriger Fahrer wurden von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen am Donnerstag gegen 19.00 Uhr auf einem Parkplatz an der A 81 kontrolliert. Zuvor hatten Zoll-Beamte eine zollrechtliche Überprüfung durchgeführt und hierbei auf beiden Seiten des Sattelzuges eine stark ausgebeulte Plane festgestellt. Beim Öffnen der Schiebeplane fielen gleich etliche Ladungsteile heraus. Da die komplette Ladung, über 750 Plastikboxen mit Bekleidung nicht gesichert waren, untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt.

Espasingen

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lenker eines grünen BMW Mini am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der B 313 begangen hat. Der Unbekannte befuhr die B 34 von Radolfzell kommend und bog nach links auf die B 313 ab. Hierbei übersah er den aus Richtung Ludwigshafen kommenden, vorfahrtsberechtigten 82-jährigen Opel-Fahrer, der ebenfalls in die B 313 abbog. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, wich der 82-Jährige nach rechts aus und prallte mit beiden rechten Rädern seines Pkw gegen den Bordstein. Ohne sich um den Verkehrsunfall und den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Stockach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Da ein 28-jähriger Autofahrer nicht angegurtet war, wurde er am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Radolfzeller Straße aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

A 98/ Stockach

Person auf Brücke

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten am Dienstag gegen 15.00 Uhr über Notruf mit, dass ein Mann auf einer Brücke auf der A 98 bei Stockach stehen würde und im Begriff sei, über das Geländer zu steigen. Ein 31-Jähriger konnte durch die schnelle Anfahrt der Beamten dort angetroffen werden. Durch ein eingehendes Gespräch der Beamten konnte er dazu gebracht werden mit den Polizisten in ein Krankenhaus zu fahren und dort professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

