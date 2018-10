Polizeipräsidium Konstanz / Pferd bei Verkehrsunfall getötet

Pferd bei Verkehrsunfall getötet

Bad Waldsee - Zwei freilaufende Pferde verursachten am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr bei Bad Waldsee zwei Verkehrsunfälle, in deren Verlauf eines der Pferde zu Tode kam. Beide Pferde waren zuvor aus bislang unbekannter Ursache aus einer nahegelegenen Koppel ausgebrochen und auf die B 30 zwischen Bad Waldsee und Mattenhaus gerannt. Zunächst stieß ein aus Richtung Biberach kommender Fahrer eines Kleinwagens mit einem die Fahrbahn kreuzenden Pferd zusammen und verletzte dieses hierdurch. Er selbst blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Kurz nach dem ersten Unfall erkannte ein ebenfalls aus Richtung Biberach kommender, in Richtung Bad Waldsee fahrender Pkw-Lenker zu spät, dass ihm auf seiner Fahrbahnseite das zweite Pferd entgegengaloppierte, und erfasste dieses frontal mit seinem Wagen. Das Pferd wurde durch die Wucht des Aufpralls getötet, der 55-jährige Fahrer erlitt durch splitterndes Glas diverse Schnittverletzungen. An dem Fahrzeug entstand ca. 12.000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B 30 in beiden Fahrtrichtungen bis ca. 01 Uhr komplett gesperrt werden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

PHK Weißflog Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/