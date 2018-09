Polizeipräsidium Konstanz / Pressemeldung aus dem Landkreis ...

Pressemeldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz - Pfullendorf - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 8-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 13:15 Uhr in der Strittmatter Straße in Pfullendorf ereignet hat. Den Ermittlungen der Polizei zur Folge, befand sich das Kind im Fahrzeug, welches auf einem abschüssigen Stellplatz geparkt war. Aus bislang unbekannter Ursache rollte das Fahrzeug rückwärts einen Hang hinunter. Der Junge, welcher zu diesem Zeitpunkt alleine im Fahrzeug war, wollte das rollende Fahrzeug über die Beifahrertüre verlassen. Dabei geriet er mit einem Beinen unter das rechte Vorderrad. Darüber hinaus wurde die Beifahrertüre nach vorne umgeklappt und der Junge zwischen der Türe und einer Hecke eingeklemmt. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das schwerverletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

