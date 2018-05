Polizeipräsidium Konstanz / Pressemeldungen aus dem Landkreis ...

Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Herbertingen

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer einen Schotterweg von Herbertingen in Richtung Bad Saulgau. Ohne Fremdbeteiligung kam der Radfahrer zu Sturz. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.

