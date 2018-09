Polizeipräsidium Konstanz / Pressemeldungen aus dem Landkreis ...

Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Radolfzell

Körperverletzung

Am Sonntagfrüh, gegen 03:00 Uhr, kam es vor einer Bar in der Konstanzer Straße zu einem Körperverletzungsdelikt, bei welchem ein 31-Jähriger im Gesicht verletzt anschließend und im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen, welche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen (Tel.: 07732/95066-0).

Singen

Körperverletzung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, welche sich am Donnerstagfrüh gegen 00:15 Uhr ereignet hat. Ein 52-Jähriger wurde in der Schwarzwaldstraße mehrfach gegen den Kopf geschlagen und erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur. Vom bislang unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 172 cm groß, kahlrasierter Kopf sowie an beiden Armen Tätowierungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen (Tel.: 07731/888-0).

