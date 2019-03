Polizeipräsidium Konstanz / Pressemeldungen Landkreis Konstanz

Pressemeldungen Landkreis Konstanz

Konstanz - Konstanz - Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigungen

Zu einem 25-jährigen, gestürzten Radfahrer wurden Beamte des Polizeireviers Konstanz am 29.03.2019, 05:14 Uhr, in die Oberlohnstraße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten begann der sichtlich alkoholisierte und am Kopf blutende Radfahrer sofort, die Beamten massiv zu beleidigen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Hier ging der 25-Jährige auf eine Krankenschwester los, weshalb er von den Polizeibeamten mittels Handschließe geschlossen werden musste. Auch die behandelnde Ärztin versuchte er mit Fußtritten zu verletzen. Weiterhin beleidigte er sowohl die Krankenschwester als auch die Ärztin immer wieder massiv. Nach Behandlungsende wurde er zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Konstanzer Polizeireviers untergebracht. Hier beleidigte und bespuckte er immer wieder die eingesetzten Polizeibeamten. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung erwartet den 25-Jährigen auch eine Rechnung für die Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung.

Konstanz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Seinen Führerschein musste ein 52-jähriger Fahrzeugführer in amtliche Verwahrung geben, der am 30.03.2019 um 02:35 Uhr durch Atemalkoholgeruch einer Streife des Polizeireviers Konstanz im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Max-Stromeyer-Straße auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Radolfzell - Fundunterschlagung auf der B33neu (Zeugensuche)

Ein 63-jähriger PKW-Lenker verlor infolge falscher Ladungssicherung am 29.03.2019, 17:15 Uhr, auf der B33neu von Singen nach Konstanz etwa in Höhe des Parkplatzes Brandbühl einen neuwertigen und verpackten Gartenstuhl von seinem PKW-Anhänger. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten diesen Gegenstand über Notruf der Einsatzzentrale des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums Konstanz. Der 63-Jährige selbst bemerkte ebenfalls den Verlust und wendete an der nächsten Ausfahrt um über die Gegenrichtung wieder die Stelle der verlorenen Ladung zu gelangen. Als er auf der Gegenfahrbahn die Stelle passierte, konnte er beobachten, wie 2 etwa 20 Jahre alte Männer und 2 etwa gleichaltrige Frauen diesen Karton hinter der Schutzplanke in Richtung des Parkplatzes Brandbühl trugen. Als er dort ankam, fehlte sowohl von den Personen als auch dem Stuhl jede Spur.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Personen bzw. dem mitgeführten PKW geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733-99600, zu melden.

