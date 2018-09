Polizeipräsidium Konstanz / Raubüberfall auf Firmenangestellte

Raubüberfall auf Firmenangestellte

Singen - Mehrere hundert Euro erbeutete ein unbekannter Täter heute Morgen gegen 07.10 Uhr bei einem Raubüberfall in der Singener Freiheitstraße. Als eine 45-jährige Firmenangestellte die Geschäftsräume durch eine Hintertür betrat, wurde sie in einem Hausgang von hinten im Genick gepackt und ihr ein getränktes Tuch auf Mund und Nase gedrückt. Als sie sich zur Wehr setzte, erhielt sie einen Schlag gegen den Kopf, woraufhin sie ohnmächtig zu Boden ging. Etwa 10 Minuten später wurde das Opfer von einer Mitarbeiterin aufgefunden, die sich sofort um die am Boden liegende Frau kümmerte und die Polizei verständigte. Wie diese anschließend feststellte, hatte der Unbekannte mehrere Behältnisse durchwühlt und das vorgefundene Bargeld entwendet. Die 45-Jährige erlitt bei dem Überfall Kratzer sowie Abschürfungen am Hals und klagte über starke Kopfschmerzen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges an der Ecke Freiheitstraße/Erzbergerstraße bzw. in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Sauter

