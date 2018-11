Polizeipräsidium Konstanz / Schwerer Verkehrsunfall in Ravensburg

Schwerer Verkehrsunfall in Ravensburg

Ravensburg - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR kam es am 01.11.2018 gegen 17:45 Uhr auf der Nothelferbrücke in Ravensburg. Ein 53-jähriger PKW-Lenker befuhr die linke Spur der Ulmer Straße in Richtung Weingarten und kam aufgrund bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW eines 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 53-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierauf wurde er, wie auch der 26-Jährige, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis ca. 20:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 53-Jährigen ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme erhoben.

