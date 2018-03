Polizeipräsidium Konstanz / Tätliche Auseinandersetzung bei Party

Tätliche Auseinandersetzung bei Party

Isny - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen, der am späten Freitagabend gegen 23.00 Uhr einem 23-Jährigen eine Flasche gegen den Kopf geschlagen hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich fremde Gäste unter die Teilnehmer einer Privatparty im Jugendhaus gemischt, was den Partygästen jedoch missfiel. Als der 23-Jährige deshalb den 19-Jährigen aus dem Gebäude drängen wollte, kam es zu einem Handgemenge, in das sich auch die Begleiter des Tatverdächtigen einmischten. Während dieser Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige nach einer Flasche gegriffen und damit seinem Kontrahenten einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Auch sollen sich die Begleiter des 19-Jährigen an dem Streit beteiligt haben und auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben, der bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sauter

