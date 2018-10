Polizeipräsidium Konstanz / Tauchunfall im Konstanzer Trichter ...

Tauchunfall im Konstanzer Trichter am Wrack der "Jura"

Konstanz - Am 06.10.2018 gegen 10:25 Uhr ereignete sich im Konstanzer Trichter ein Tauchunfall. Elf Personen tauchten in zwei Gruppen auf ca. 34 m Tiefe. In der zweiten Gruppe befand sich die verunglückte 40jährige Taucherin mit ihrem Ehemann. Die verunfallte Person signalisierte in ca. 20 m Tiefe ihrem Tauchpartner, dass es zu Problemen kam. Der Ehemann konnte die Person auf 5 m Wassertiefe bringen, dort war die Taucherin ohne Bewusstsein. Mit Hilfe der anderen anwesenden Taucher wurde die Person auf das Tauchboot gebracht und beatmet. Auf dem Boot setzte die Atmung wieder ein. Anschließend wurde sie an Land dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

