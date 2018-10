Polizeipräsidium Konstanz / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Engen - Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermitteln Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen gegen einen 30-Jährigen, der am heutigen Dienstag gegen 07.00 Uhr an einem schweren Verkehrsunfall auf der B 491 beteiligt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Autofahrer zwischen Engen und Talmühle mehrere vorausfahrende Kraftfahrzeuge überholt, geriet beim Wiedereinscheren nach rechts aufs Bankett und ins Schleudern. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen in gleicher Richtung fahrenden 40-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Zudem entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Konstanz gab zur Unfallrekonstruktion ein Gutachten in Auftrag. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden einseitig gesperrt werden. Der nicht mehr fahrbereite Toyota wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.

Straub

Tel. 07531/995-1015

