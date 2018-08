Polizeipräsidium Konstanz / Umgekippter Langholz-Transporter

Umgekippter Langholz-Transporter

Bad Waldsee - Noch einmal glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall heute Nachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 30 in Mattenhaus. Der 22-jährige Lenker eines Langholztransporters hatte die Bundesstraße in Richtung Ravensburg befahren und war nach eigenen Angaben wegen einer Wespe im Führerhaus abgelenkt worden. Er kam deshalb mit seinem Lkw nach rechts auf den Grünstreifen und geriet beim Versuch gegenzulenken ins Schleudern. Der mit Eichenstämmen beladene Anhänger kippte dabei auf die rechte Seite und blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Durch die intakten Spanngurte wurde die Ladung gehalten und keiner der Baumstämme rollte auf die Gegenfahrspur. Der Lkw-Lenker konnte mit seinem am Zugfahrzeug vorhandenen Kran den Anhänger selbst entladen und diesen wieder aufstellen. Mit Hilfe eines Landwirts, der mit einem Frontlader die Räumung der Straße unterstützte, konnte die Fahrspur in Richtung Süden knapp eine Stunde nach dem Unfall wieder freigegeben werden. Der am Anhänger und den rechten Leitplanken entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wie hoch der Schaden an der Asphaltdecke der Straße ist, muss noch geklärt werden.

