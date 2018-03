Polizeipräsidium Konstanz / weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz - Markdorf

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 09.30 Uhr an der Kreuzung Bernhard-/Ensisheimer-/Heggelinstraße. Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr die Heggelinstraße und überquerte die Bernhard-/Ensisheimerstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei übersah er den Pkw einer von links kommenden 31-Jährigen, die die bevorrechtigte Bernhardstraße befuhr. Durch den Zusammenprall geriet der Pkw der Frau ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die leicht verletzte Frau und ihr Kleinkind kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Mayer Tel. 07531/995-1014

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531/995-1012 E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/