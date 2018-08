Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz -

Leutkirch

Pkw kollidiert mit Moped

Ein 17-jähriger Mopedlenker ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr bei einer Kollision mit einem Auto im Einmündungsbereich Mailänder Straße/L 309 leicht verletzt worden, es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro an den Fahrzeugen. Eine 55-jährige Opel-Lenkerin wollte von der Mailänder Straße nach links in die L309 abbiegen und stieß dabei mit dem 17-jährigen Kradfahrer, der auf der L 309 in Richtung Ortsausgang unterwegs war, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mopedfahrer über die Motorhaube des Opel geschleudert und verletzte sich an der linken Hand.

