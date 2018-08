Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Singen - Singen

Fußgängerin von Hund gebissen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, bei dem bereits am Dienstag, 07.08.2018, eine 74-jährige Frau in der Bahnhofstraße von einem Rottweiler gebissen wurde. Die Frau lief gegen 15.00 mit ihrem Mann auf dem Fußgängerweg auf Höhe des Kinos in Richtung Innenstadt und passierte dabei einen unbekannten Mann, der mit seiner Begleiterin, einem Kind und einem Rottweiler-Hund ebenfalls auf dem Gehweg unterwegs war. Dabei wurde die Frau unvermittelt von dem angeleinten Hund angegriffen und in das Gesäß gebissen. Die leicht verletzte Frau erhielt von der Begleiterin des Hundebesitzers deren angebliche Personalien, weshalb sie zunächst auf die Einschaltung der Polizei verzichtete. Im Nachhinein stellten sich die angegebenen Personalien jedoch als nicht zutreffend heraus. Der den Rottweiler führende Mann ist etwa 185 cm groß, hat kurze dunkle Haare und ist an beiden Beinen und an beiden Armen tätowiert. Seine Begleiterin ist etwa 170 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, insbesondere einen Mann, der den Vorfall beobachtet und der Geschädigten zu einem Arztbesuch geraten hat, oder die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Schmidt

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/