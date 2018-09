Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ein glückliches Ende nahm das Verschwinden eines 83-Jährigen, der seit gestern gegen 17.00 Uhr aus einem Seniorenzentrum in der Albert-Schweitzer-Straße vermisst wurde. Der Senior war mit seinem Rollator von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt. Da aufgrund der körperlichen Verfassung von einer hilflosen Lage des Vermissten ausgegangen werden musste, wurde eine sofortige Suchaktion eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber und verschiedene Rettungsdienste mit Suchhunden eingesetzt waren. Während am heutigen Vormittag die Suchmaßnahmen fortgesetzt wurden, fand ein Forstarbeiter gegen 12.00 Uhr den Mann im Höllwald, wo er offensichtlich eine Böschung hinuntergestürzt war. Der in einem Bachbett kniende Senior hatte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien können. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

