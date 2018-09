Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Singen

Gullydeckel auf Fahrbahn gelegt - Zeugen gesucht

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die in der Nacht zum Samstag gegen 02.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße, zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und der Forststraße mehrere schwere Gully-/Schachtdeckel aus ihrer Verankerung hoben und mittig auf der Georg-Fischer-Straße platzierten. Aufgrund der Spurenlage kann angenommen werden, dass Verkehrsteilnehmer über die Gegenstände gefahren sind. Eine verständigte Streife der Polizeihundeführer konnte die Hindernisse beseitigen und die Deckel wieder einsetzen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Schmidt

