Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz - Konstanz

Radfahrerin zwingt Busfahrer zur Notbremsung - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Radfahrerin hat am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr an der für sie rot zeigenden Fußgängerampel auf Höhe der Glärnischstraße die Mainaustraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße überquert. Um einen Zusammenstoß mit ihr zu vermeiden, musste der Lenker eines aus Richtung Sternenplatz kommenden Linienbusses deshalb stark abbremsen. Dabei stürzten im Bus zwei Kleinkinder aus dem Kinderwagen und mussten zur Beobachtung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Eine weitere mitfahrende Frau stürzte ebenfalls und zog sich vermutlich leichtere Verletzungen zu. Dessen ungeachtet fuhr die unbekannte Radfahrerin in Richtung Theodor-Heuss-Straße davon. Sie war mit einem älteren Fahrrad unterwegs, trug keinen Helm und war mit einer farbigen Jacke mit roten "Akzenten" bekleidet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die gesuchte Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/