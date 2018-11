Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Ravensburg / B 33

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 55´000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 33 zwischen Ravensburg und Bavendorf ereignet hat. Ein 47-jähriger Lenker eines Ford Mondeo befuhr die B 33 von Bavendorf in Richtung Ravensburg, kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei den entgegenkommenden 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Der dahinter fahrende 52-jährige Lenker eines weiteren Ford Mondeo versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Er kollidierte in der Folge seitlich versetzt frontal mit dem entgegenkommenden 47-jährigen Fahrer. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 33 zwischen Ravensburg-Weststadt und Bavendorf bis etwa 19:30 Uhr gesperrt.

