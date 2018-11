Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen - Versuchter Raub

Konstanz -

--

Sigmaringen

Versuchter Raubüberfall

Mit einem unbekannten Gegenstand hat ein unbekannter Täter am späten Sonntagabend an der Bushaltestelle in der Oberbergenstraße in Laiz einen 38-jährigen Mann von hinten niedergeschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer, das kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte und mit einer Kopfplatzwunde und diversen anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, war zur Tatzeit mit seinem Hund im dortigen Bereich spazieren. Den mutmaßlichen Täter beschrieb der 38-Jährige wie folgt: Männliche Person, vermutlich nordafrikanischer oder arabischer Abstammung, die offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, 170 bis 175 cm groß ist, einen Dreitagebart hatte und dunkle Kleidung sowie eine dunkelfarbene Mütze trug. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Oberbergenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

