Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung aus dem Landkreis ...

Konstanz -

L 194 / Eigeltingen

Schwerer Verkehrsunfall

Drei schwer verletzte Verkehrsteilnehmer und einen Sachschaden von rund 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 15.00 Uhr auf der Landesstraße zwischen Eigeltingen und Nenzingen ereignet hat. Ein 22-jähriger Kia-Lenker, der die L 194 von Nenzingen kommend in Richtung Eigeltingen befuhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Ford-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kia-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren Stockach und Eigeltingen gerettet werden. Aufgrund bestehender Lebensgefahr wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 20-jährige Beifahrerin sowie die 40-jährige Ford-Lenkerin wurden schwer verletzt mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit acht Sanitätern und zwei Notärzten vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landesstraße zwischen Nenzingen und Eigeltingen gesperrt.

