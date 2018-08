Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung für den Bodenseekreis

Weitere Meldung für den Bodenseekreis

Langenargen - Langenargen

Motorrad von LKW gestreift

Zum Glück nahezu unverletzt geblieben ist ein 78-jähriger Motorradfahrer, der am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr bei Oberdorf auf die B31 aufgefahren ist und dabei einen dort herannahenden LKW übersehen hat. Der Motorradfahrer wurde von dem LKW seitlich gestreift. Dabei entstand an der anschließend nicht mehr fahrbereiten Maschine ein Schaden von rund 2000 Euro, während der Schaden am LKW auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Bis zur Bergung des Motorrads und der Räumung der Unfallstelle kam es bis gegen 16.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

