Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldung für den Landkreis ...

Bad Wurzach

Betrug durch vermeintliche Handwerker

Um 11.000 Euro ist vergangenen Donnerstag ein Senior von unbekannten Tätern in Bad Wurzach gebracht worden. Der Geschädigte war am Nachmittag gegen 14.00 Uhr von sechs angeblichen Handwerkern aufgesucht worden, die mit zwei Lieferwagen vorfuhren. Der vermeintliche Vorarbeiter und Wortführer bot dem Hausbesitzer die Sanierung des offenbar schadhaften Garagendaches zum mündlich vereinbarten Preis von 60 Euro pro Quadratmeter an. Es sollten die Eternitplatten und die Blechverkleidung erneuert werden. Nach etwa einer Stunde Arbeit fuhr der Wortführer mit dem Geschädigten zu dessen Bankinstitut und kassierte dort die angegebene Summe. Eine weitere geforderte Abhebung von rund 50.000 Euro verweigerte der 70-Jährige allerdings. Wie sich schnell herausstellte, wurden die Arbeiten unfachmännisch durchgeführt. Das Opfer hatte zudem einen Blankovertrag unterschrieben, von dem er weder einen Durchschlag erhielt noch aus dem ein Firmenname oder der Name eines Arbeiters hervorging. Von den vermeintlichen Handwerkern und deren benutzten Fahrzeugen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

1. Der Wortführer und Beifahrer in einem weißen Lieferwagen soll ca. 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein, er hat eine kräftige Figur mit Bauchansatz, schwarz-grau meliertes Haar, trug eine schwarze Schildmütze und sprach mit ausländischem Akzent. 2. Der Fahrer des Lieferwagens soll 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein, er hat einen kurzen Oberlippenbart und trug eine schwarze/graue Hose sowie eine schwarze/graue Schildkappe. 3. Ein Mitfahrer wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, er soll etwa 160 cm groß sein und schwarz-graue Haare haben, er trug eine braune Hose, ein cremefarbenes Hemd und eine helle Kappe. 4. Der Fahrer des zweiten Lieferwagens, der kein Heckfenster hat und mittel- bis hellblau ist, soll ca. 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein, er hat dunkelblonde Haare, trug eine braune Hose (ähnlich eines Schreiners) und ein beiges Hemd. 5. Einer der beiden Mitfahrer ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mager, er hat kurze, schwarze Haare, trug eine schwarze Kappe, ein hellblaues Hemd und eine schwarzgraue Hose. 6. Der andere Mitfahrer soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein, er hat eine schlanke Statur und trug eine dunkle Kappe, eine dunkle Hose und vermutlich ein graues Hemd.

Personen, denen die angeblichen Handwerker mit ihren beiden Lieferwagen aufgefallen sind oder die auf ähnliche Art und Weise um Sanierungsarbeiten an der Haustür angefragt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

