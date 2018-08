Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis - Tettnang

Bienenvölker gestohlen

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter am Waldrand im Gewann Steckenbühl in Ucht bei Tettnang insgesamt 10 Bienenvölker in selbst gebauten und blau lackierten Kisten (55x35x25 cm) im Gesamtwert von rund 1.500 Euro entwendet. Personen, die den Diebstahl der jeweils 12 Kilogramm schweren Bienenkästen beobachtet haben oder Hinweise zu deren Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Markdorf

Auto gestreift

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmorgen, nachdem er zwischen 08.15 Uhr und 09.15 Uhr einen auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Spiegelbergstraße abgestellten VW Golf gestreift und dabei einen Fremdschaden von rund 1.500 Euro angerichtet hatte. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/