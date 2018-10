Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis - Überlingen

Auto beschädigt

Beträchtlichen Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 16.45 Uhr einen auf dem Parkplatz der Hödinger Grundschule im Tobelweg abgestellten Toyota ringsherum zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Zum Glück keine schwereren Verletzungen erlitt eine 36-jährige Pedelec-Fahrerin am heutigen Montagmorgen gegen 07.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Owinger Straße. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin war aus Richtung Friedhof kommend stadtauswärts gefahren und hatte an der Kreuzung zur Hägerstraße den Vorrang der Radfahrerin missachtet, die stadteinwärts fuhr und dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße folgen wollte. Bei der Kollision mit dem Auto wurde die 36-Jährige über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe des Pkw und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau von Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Salem

Räder und Reifen entwendet

Aus einem unverschlossen an einem Feldweg beim Campinghof Salem abgestellten Pkw hat ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 09.30 Uhr und 16.00 Uhr acht Reifen mit Felgen sowie vier Reifen im Gesamtwert von rund 1.500 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im dortigen Bereich beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

Deggenhausertal

Bauwagen aufgebrochen

Aus einem zuvor aufgebrochenen Bauwagen hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, in der Rotachstraße in Urnau drei Motorsensen entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Rotachstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Motorsensen geben können, unter denen sich auch ein neuwertiges Gerät der Marke Stihl befand, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, aufzunehmen.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

