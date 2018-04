Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg - Waldburg

Gestürzter Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein 48-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8041 zugezogen. Der Mann war von Waldburg kommend in Richtung Vogt gefahren und in einer langgezogenen Linkskurve im Altdorfer Wald aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße abgekommen. Dort prallte er mit seiner Maschine zunächst gegen einen Leitpfosten und überschlug sich anschließend. Der Motorradfahrer, der mehrere Meter neben der Fahrbahn an einer Böschung zu liegen kam, musste vom Rettungsdienst mit diversen Frakturen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug des 48-Jährigen, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Leutkirch

Betrunkener randaliert

Kurzfristig in Gewahrsam nehmen mussten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Ostermontag einen24-Jährigen, der zuvor in einer Gaststätte randaliert hattte. Der erheblich Alkoholisierte hatte mit den Füßen nach anderen Gästen getreten und den Wirt angepöbelt. Um weiteren Störungen vorzubeugen, nahmen die Beamten den 24-Jährigen, dessen Alkoholüberprüfung über zwei Promille ergab, mit zur Dienststelle. Dort wurde er wenig später von seiner nüchternen Freundin abgeholt.

Leutkirch

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch ereignete. Der 22-jährige Lenker eines Skoda Oktavia (Kombi) hatte den linken Fahrstreifen in Richtung Lindau befahren, als plötzlich ein unbekannter Autofahrer, der hinter einem Lkw auf der rechten Spur fuhr, zum Überholen ausscherte. Hierbei hatte er vermutlich den Skoda-Fahrer übersehen und dessen Auto gestreift. Unmittelbar danach verließ der Unbekannte an der Anschlussstelle Leutkirch-West die Autobahn und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von nahezu 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi, älteres Baujahr, mit ausländischem Kennzeichen handeln. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, dessen Fahrzeug auf der linken Seite Beschädigungen aufweisen müsste, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563-9099-0, zu melden.

