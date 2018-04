Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz - Altshausen

Mit Auto gegen Hauswand

Probleme mit der Automatikschaltung waren der Grund, weshalb eine 64-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen am Sonntag gegen 13.00 Uhr in der Hindenburgstraße gegen eine Hauswand geprallt ist. Die Frau wollte auf das Gelände einer Tankstelle fahren, ihr Bremsmanöver missglückte jedoch und der Wagen fuhr gegen ein benachbartes Haus. Die Frau verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, am Wagen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ravensburg

B 30: Motorradfahrer schlägt gegen Auto

Nicht schnell genug ging es offenbar einem bislang unbekannten Motorradfahrer am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der B 30 in Ravensburg. Der Motorradfahrer fuhr in Höhe der Auffahrt Süd in Richtung Bad Waldsee hinter dem Volvo eines 35-jährigen Lenkers her und fiel dabei durch ständiges Hupen auf. Als er den Volvo hinter einer Kurve rechts überholte, schlug er während der Fahrt mit seinem linken Arm gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs, dabei wurde der Spiegel stark beschädigt. Zum Motorrad ist nur bekannt, dass es grün-weiß war und das Kennzeichen mit RV anfing. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 0, erbeten.

Wangen

Frau randaliert in Wohnhaus

Eine 21-jährige Frau musste am Sonntag gegen 02.15 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, nachdem sie in stark alkoholisiertem Zustand und unter Drogenbeeinflussung in einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte. Die junge Frau schlug gegen Wohnungstüren und schrie herum, so dass Anwohner schließlich die Polizei alarmierten. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die Beamten und griff diese an. Ein Richter ordnete den Gewahrsam bis zum Morgen des folgenden Tages an. Nachdem die 21-Jährige auch in der Arrestzelle weiter randalierte, wurde sie zum Eigenschutz mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik eingeliefert.

