Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Konstanz - Orsingen-Nenzingen

Hühner ausgesetzt

Sechs freilaufende Hühner und ein Hahn sind am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Nenzingen und Mahlspüren aufgefunden und der Tierrettung übergeben worden. Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass die Tiere ausgesetzt wurden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder dem Besitzer der Tiere geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, die wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, unter Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Fahrzeuge prallen frontal zusammen

Aus noch unklarer Ursache ist am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr, ein 63-jähriger, aus Richtung B313 kommender Lenker eines Sprinters mit Anhänger auf der K6165 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem aus Richtung Wahlwies kommenden Smart zusammengestoßen. Der Lenker des Smart wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Stockach, die mit 22 Einsatzkräften an der Unfallstelle war, aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde anschließend nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, während der Fahrer des Sprinters sich nur leichte Verletzungen zugezogen hat. Am Sprinter wird der Schaden auf rund 15.000 Euro, am Smart auf 5000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle angefordert. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste von der Straßenmeisterei auf rund drei Quadratmeter das Erdreich abgetragen und anschließend die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die K6165 war bis gegen 17.15 Uhr gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

