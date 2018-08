Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz -

--

Sigmaringen

Auseinandersetzung wegen Herdplatte

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in der Landeserstaufnahmestelle sind am Montag gegen 11.30 Uhr zwei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt worden. Diese hatten im Zimmer eines 25-jährigen Kameruners eine Elektroherdplatte gefunden und wollten das Gerät sicherstellen, da es den Bewohnern aus Sicherheitsgründen untersagt ist, solche Geräte auf dem Zimmer zu benutzen. Daraufhin begann der 25-Jährige zu randalieren und griff die Mitarbeiter körperlich an. Mehrere LEA-Bewohner wurden auf den Streit aufmerksam und bedrängten ebenfalls die Sicherheitsleute, weshalb die Polizei verständigt wurde. Mit sieben Streifenwagenbesatzungen wurde die Situation vor Ort beruhigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden eingeleitet.

Bad Saulgau

Unbekannter will Familienhund stehlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Mittwoch gegen 08.15 Uhr versucht, in Bad Saulgau einen Hund zu stehlen. Der unbekannte Mann öffnete das Gartentor eines Grundstücks und nahm die Familienhündin, einen achtjährigen Schäferhund-Neufundländer-Mischling, mit. Er packte das Tier am Nackenfell und schleifte es mit sich. Die Besitzerin hatte die Tat zum Glück bemerkt und nahm die Verfolgung auf. Am Eisweiher stellte sie den Dieb, der daraufhin die Hündin laufen ließ und flüchtete.

Beschreibung des Täters: 40-50 Jahre, etwa 1,80 cm groß, mittellange, dunkle, angegraute Haare, Drei-Tage-Bart, dunkler Teint, evtl. sonnengebräunt, Nasenhöcker, ungepflegtes Äußeres, sprach Hochdeutsch und trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten

Urbat, Tel. 07531 995 1017

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/