Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz - Singen

Container angezündet und Polizeifahrzeug beschädigt

Gegen 04.15 Uhr hat ein Taxifahrer heute Morgen beim Bahnhof Rauch aus einem Papiercontainer aufsteigen sehen. Wie sich herausstellte, war der Inhalt des Stahlcontainers angezündet worden und bereits größtenteils verbrannt. Die Freiwillige Feuerwehr musste nur noch das glimmende Feuer ablöschen. Während den Einsatzmaßnahmen wurde ferner festgestellt, dass an einem in der Nähe des Containers abgestellten Polizeifahrzeug der Bundespolizei mutwillig der Heckscheibenwischer abgerissen wurde. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Bereich des Bahnhofes beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Engen

Versuchter Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beim Versuch, am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf einer Baustelle in Anselfingen einen Bauzaun zu entwenden, sind zwei junge Männer im Alter von 21 und 25 Jahren ertappt und von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Ein Zeuge hatte die Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie diese Bauzaunelemente in einen Lieferwagen einluden. Als sie jedoch bemerkten, dass sie beobachtet werden, räumten die Männer das Fahrzeug wieder leer und fuhren davon. Bei der ausgelösten Fahndung konnte das verdächtige Fahrzeug mit dem 25-Jährigen am Steuer auf der L 191 in Fahrtrichtung Singen von der Polizei festgestellt und angehalten werden. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeuglenker, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ohne Wissen eines Familienangehörigen mit dem Lieferwagen gefahren.

Bodman-Ludwigshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Beim rückwärts Ausparken hat eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr einen auf dem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Burg-/Kaiserpfalzstraße abgestellten VW Golf angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Bodman-Ludwigshafen

Dieselkraftstoff entwendet

In der Zeit von vergangenen Freitagabend bis Mittwochmorgen haben unbekannte Täter aus einem in der Straße "Vorderes Ried" in Bodman abgestellten Bagger etwa 300 Liter Diesel abgeschlaucht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Fahrraddiebstähle

In der Nacht zum Mittwoch haben zwei unbekannte Täter die Schlösser zweier beim Bahnhof abgestellten Fahrräder aufgebrochen und die Räder entwendet. Zeugen waren gegen 02.20 Uhr zwei Männer aufgefallen, von denen der Polizei folgende Beschreibung vorliegt: 1. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, untersetzte Figur, trug eine dunkle Hose sowie eine rote Jacke mit weißem Streifen an einem der Ärmel, er führte einen Rucksack mit sich. 2. Etwa gleich alt und gleich groß, schlank, trug eine dunkle Hose und eine weiße Kappe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beim Bahnhof beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, aufzunehmen.

Stockach

Nach Streifvorgang davongefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Mittwoch einen in Höhe des Gebäudes Franz-Schubert-Straße 33 am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0.

Sauter

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/