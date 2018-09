Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz -

Konstanz

Bei Einbruch überrascht

Beim Versuch, in ein Geschäftshaus in der Bücklestraße einzusteigen, ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 01.00 Uhr von einem Bewohner bemerkt und in die Flucht geschlagen worden. Der Einbrecher hatte bereits gewaltsam ein Fenster aufgehebelt, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen, als der Zeuge aufgrund des verursachten Lärms auf ihn aufmerksam geworden war. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Bücklestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr bei der Überprüfung eines 42-jährigen Autofahrers in der Straße "Untere Laube" fest. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Radolfzell

Auto zerkratzt

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Mittwoch die Beifahrerseite eines in Höhe des Gebäudes Markelfinger Straße 24 abgestellten VW Multivan mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges zwischen 18.30 und 08.00 Uhr beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Versuchter Kioskaufbruch

In der Nacht zum Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und 07.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einen Kiosk am Badesee Buchensee einzubrechen, was ihm aber aufgrund des gut gesicherten Gebäudes nicht gelang. Der Unbekannte, der dann einen auf dem dortigen Parkplatz in einen unbewohnten und zur Verschrottung heranstehenden Wohnwagen einstieg, verursachte einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen bei dem Kiosk gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Autotüren zerkratzt

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Sonntag die beiden rechten Türen eines vor dem Gebäude Haydnstraße 3a abgestellten Ford Focus zerkratzt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0.

Radolfzell

Auto gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr einen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude geparkten Hyundai hinten links gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Gottmadingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Auf dem Parkplatz des Gebäudes Hauptstraße 62 in Gottmadingen hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen dort abgestellten Renault Kangoo vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite gestreift und dabei nicht nur beide Türen und den hinteren Kotflügel zerkratzt, sondern auch eingedellt. Ohne sich um den nicht unbeträchtlichen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/143724, zu melden.

Sauter, Tel. 07531 995 1010

