Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz - Allensbach

Schlauchboot gestohlen

Wie ein Geschädigter der Polizei mitteilte, wurde ihm am Mittwoch auf einem Parkplatz im Hirschweg in Hegne ein dort abgestelltes Schlauchboot, verpackt in einem blauen Sack und auf einer sogenannten Steckkarre liegend, im Wert von rund 600 Euro entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Schlauchboots mit der Zulassungsnummer KN 36562 geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, zu melden.

Konstanz

Kind bricht sich den Arm

Mit einer Unterarmfraktur musste ein siebenjähriges Kind am Donnerstagabend gegen 17.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Straße "Zur Laube" vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war gestürzt.

