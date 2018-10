Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch

Einbruch in Gartenhäuser

In insgesamt fünf Gartenhäuser ist ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Donnerstag zwischen der Bahnlinie und einem Holzfachmarkt an der Storchenstraße gewaltsam eingedrungen, hat jedoch nach bisherigen Feststellungen nichts entwendet. Vermutlich hat der Unbekannte auch im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag ein Gartenhaus sowie einen Geräteschuppen in der Kleingartenanlage zwischen den Bahngleisen und der Seilerstraße aufgebrochen. Auch in diesem Fall erbeutete der Einbrecher nichts. Personen, die zwischen Dienstag und Donnerstag Verdächtiges bei den beiden Kleingartenanlagen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Straßenverkehrsgefährdung

Etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in der Kemptener Straße Höhe Einmündung Isnyer Straße. Ein 58-Jähriger fuhr während einer Verkehrsunfallaufnahme durch eine Polizeistreife vermutlich infolge alkoholischer Beeinflussung mit einer Sattelzugmaschine auf einen zuvor unfallbeteiligten Audi A1 auf. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 2,4 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und stellten den Führerschein sicher.

