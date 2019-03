Polizeipräsidium Konstanz / Weitere Meldungen aus dem Landkreis ...

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 08.00 Uhr an der Einmündung Moengalstraße/Am Graben. Eine 38-jährige Autofahrerin bog nach links in die Straße Am Graben ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 40-Jährigen und kollidierte mit dessen BMW.

Steißlingen

Einbruch

Ein Schmuckkästchen samt Schmuck sowie eine Geldbörse erbeutete ein unbekannter Täter, der am Donnerstag zwischen 16.15 Uh rund 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedhofstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Tel. 07531/995-1044. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

Singen - Friedingen

Einbruch

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Einbrecher zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Donnerstag, 19.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße "Neuhaus". Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen, und durchwühlte die Räume. Ob er überhaupt etwas Stehlenswertes fand, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, anzurufen.

Hohenfels

Verkehrsunfall

Etwa 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein alkoholisierter Autofahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten VW und schob diesen auf den davor geparkten BMW. Anschließend verständigte er die Fahrzeughalter über den Verkehrsunfall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Autofahrer, der eigenen Angaben zufolge zwei Bier konsumiert hatte, Alkoholgeruch fest. Daraufhin veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und beschlagnahmten auf staatsanwaltschaftliche Anordnung dessen Führerschein.

Straub

Tel. 07531/995-1015

