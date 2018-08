Polizeipräsidium Konstanz / Wer kennt diesen Mann? Die Polizei ...

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes (Bilder unten über den Link abrufbar), der sich am Donnerstagmorgen (09.08.2018) in der Bahnhofsmission Stuttgart gemeldet hat und vorgab, nicht zu wissen, wer er ist. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann konnte sich, abgesehen von den letzten drei Tagen, an nichts erinnern. Er wusste lediglich, dass er wohl mit dem Fahrrad von Radolfzell nach Stuttgart geradelt sei. Darüber hinaus fehle ihm jegliches Erinnerungsvermögen. Der überaus glaubwürdig wirkende Mann ist stationär in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Augenscheinlich ist er unverletzt; allerdings ist bislang völlig unklar, was seine Amnesie ausgelöst hat.

Der Mann trug bei seiner Ankunft in Stuttgart dunkle Fahrradbekleidung und hatte eine schwarze Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen dabei. Allerdings führte er keinerlei Ausweispapiere oder sonstige Dokumente mit sich, die auf seine Identität schließen lassen. Der Unbekannte ist 180 Zentimeter groß, wirkt gepflegt und spricht mitteldeutsch. Er hat eine sportlich- schlanke Figur, ist sonnengebräunt und hat graue, kurze Haare. Unterwegs war er mit einem blau-gelben Mountainbike mit der Aufschrift "Stevens". Bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hat bislang noch niemand den Mann als vermisst gemeldet. Die Beamten bitten unter der Rufnummer +4971189905778 um Hinweise zur Identität beziehungsweise Herkunft des Mannes.

