Polizeipräsidium Konstanz / Zeugenaufruf nach Einbruch

Zeugenaufruf nach Einbruch

Bad Waldsee - Ein als Tresor genutzter Waffenschrank erbeuteten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Montag, 02.30 Uhr bei einem Einbruch in das Gebäude eines Kletterparks in Bad Waldsee. Der Stahlschrank, in dem sich neben Bargeld auch ein Laptop befand, wiegt über 100 Kilo und wurde vermutlich durch mehrere Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert. Waffen befanden sich nicht darin. Zugang hatten sich die Unbekannten gewaltsam über ein Bürofenster verschafft, die dadurch zudem Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

