Polizeipräsidium Konstanz / Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Tettnang - Einen an der B 467 in Höhe Reutenen aufgestellten Blitzanhänger versuchte ein unbekannter Täter zwischen Montag, 14.30 Uhr und Dienstag, 09.30 Uhr in Brand zu setzen. Der Unbekannte hatte den Anhänger vermutlich mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und diesen anschließend angezündet. Durch die dadurch entstandenen Verrußungen wurde jedoch kein nennenswerter Sachschaden verursacht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu informieren.

Straub

Tel. 07531/995-1015

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -