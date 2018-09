Polizeipräsidium Konstanz / Zwischenbilanz zum bundesweiten ...

Zwischenbilanz zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Zwischenbilanz zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz

Bei der seit heute Morgen um 06.00 Uhr andauernden Kontrollaktion zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" sind von den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis bis 11.00 Uhr rund 250 Verkehrsteilnehmer, (208 Pkw, 14 Lkw und 19 Fahrräder)nach festgestellten Verkehrsverstößen kontrolliert und angezeigt oder mit einem Verwarnungsgeld geahndet worden. Insgesamt stellten die Polizisten bei Kraftfahrzeugführern 39 Handy-Verstöße und 78 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht fest. In vier Fällen wurden die Fahrzeuglenker wegen der fehlenden Kindersicherung und in einem Fall ein motorisierter Zweiradfahrer wegen des nicht getragenen Schutzhelms beanstandet. Bei den Radfahrern fiel das Gros (10) durch das Tragen von Ohrstöpseln und die Bedienung des Handys während der Fahrt(2)auf.

