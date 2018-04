Polizeipräsidium Krefeld / Bockum: Einbruch in Stadtwaldhaus - ...

Bockum: Einbruch in Stadtwaldhaus - Zeugen gesucht

Krefeld - In der Nacht zu Mittwoch (24./25. April 2018) sind Unbekannte in das Stadtwaldhaus an der Hüttenallee eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 21 und 8 Uhr schlugen die Einbrecher ein Dachfenster im zweiten Obergeschoss ein und gelangten so in die Wohnung. Anschließend kletterten die Täter über das Dach auf die andere Seite zu den Büroräumen des Hauses. Dort entfernten sie das Fliegengitter eines Dachfensters, schlugen dieses ein und versuchten den Fenstergriff zu öffnen. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (280)

OTS: Polizeipräsidium Krefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50667.rss2

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle Telefon: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 www.polizei.nrw.de/krefeld Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR