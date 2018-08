Polizeipräsidium Krefeld / Bockum: Seniorin überrascht Dieb in ...

Bockum: Seniorin überrascht Dieb in Wohnung - Festnahme

Krefeld - Am gestrigen Sonntag (26. August 2018) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der sich zuvor Zugang zu einer Wohnung in Bockum verschafft und eine Geldbörse entwendet hatte.

Während sich die 89-jährige Bewohnerin gegen 12:35 Uhr in ihrem Vorgarten aufhielt, gelangte der Dieb durch eine angelehnte Terrassentür in die Erdgeschosswohnung an der Uerdinger Straße. Dort entwendete er eine Geldbörse aus einem Schrank. Als die Seniorin kurze Zeit später in ihre Wohnung ging, versteckte sich der Dieb. Die 89-Jährige entdeckte ihn zufällig unter dem Bett, weil seine Füße dort herausschauten. Sie informierte die Polizei. Der Mann flüchtete daraufhin aus der Wohnung und fuhr mit einem Fahrrad davon.

Mehrere Streifenwagen waren schnell vor Ort und konnten den Tatverdächtigen auf der Nießenstraße festnehmen. Es handelt sich um einen 39 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (509)

