Polizeipräsidium Krefeld / Bundesweiter Kontrolltag ...

Bundesweiter Kontrolltag "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick": Polizei Krefeld geht gegen Handysünder am Steuer vor

Krefeld - Die Polizei Krefeld hat sich heute (20. September 2018) an einem bundesweiten Aktionstag gegen Ablenkung am Steuer beteiligt. Unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" haben die Beamten zwischen 9 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags dabei Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt 1595 Fahrzeuge. Sie ahndeten 171 Verkehrsverstöße - die meisten davon rund um das Grotenburg-Stadion, wo die Polizei eine große Standkontrolle durchführte. 90 Mal stellten die Polizisten fest, dass Personen mit einem Smartphone am Steuer hantierten - die Fahrer erhalten nun einen Punkt und müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen.

Außerdem überprüften die Polizistinnen und Polizisten die Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf etwaigen Drogenkonsum. Das Ergebnis: Vier Autofahrer waren unter Drogeneinfluss gefahren. Sie mussten einen Drogenschnelltest machen und eine Blutprobe abgeben. Die Fahrt endete für sie am Stadion.

In einem der überprüften Fahrzeuge fanden die Beamten mit der Unterstützung eines Diensthundes außerdem kleinere Verkaufseinheiten Marihuana sowie mehrere Utensilien für den Konsum von Drogen. Der Fahrer des Wagens stand ebenfalls unter Drogeneinfluss. Auch er musste seinen Wagen abstellen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

An der Untergath stoppten die Beamten die Fahrt einer Familie, weil das Auto nicht mehr verkehrstüchtig war. Neben einer defekten Lenkung und einer defekten Radaufhängung hatte der Autobesitzer das Fahrzeug eigenständig derart umgeschweißt, dass keine Kühlung für den Motorraum mehr vorhanden war und dieser zu überhitzen drohte.

Zusätzlich zu den Kontrollen am Grotenburg-Stadion setzte die Polizei zudem auch im gesamten Stadtgebiet auf mobile Verkehrskontrollen. Insgesamt rund 53 Beamtinnen und Beamte waren an dem Einsatz in Krefeld beteiligt.

Der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" wurde ins Leben gerufen, um dem Phänomen der Ablenkung am Steuer entgegen zu wirken. Wissenschaftliche Studien machen deutlich, dass Ablenkung bei mittlerweile gut der Hälfte der Verkehrsunfälle mit ursächlich ist. Über 50 Prozent aller Autofahrer nutzen das Smartphone während der Fahrt - und zwar ohne Freisprecheinrichtung. Die Botschaft der Polizei lautet: "Keine WhatsApp-Nachricht, keine Instagram-Story und kein Facebook-Beitrag ist es wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen oder andere zu gefährden." (549)

